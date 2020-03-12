2020-03-12T16:44:44+03:00
Общество

Арбитражный суд Мурманской области рассмотрит иск о расторжении контракта по рекультивации птицефабрики "Снежная"

Подрядчик протестует против одностороннего принятия решения
Мария ПАШЕНКОВА
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С рекультивацией пометохранилища возникли проблемы. Фото: правительство Мурманской областиС рекультивацией пометохранилища возникли проблемы. Фото: правительство Мурманской области
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О рекультивации пометохранилища птицефабрики "Снежная" объявили летом прошлого года. Работы должны были идти благодаря федеральному проекту "Чистая страна". На устранение дурнопахнущей проблемы выделили 380 миллионов рублей.

Откладывать решение дальше было нельзя, потому как помет мог попасть в Кольский залив, а также в реку Кола – источника питьевого водоснабжения города Мурманска и Кольского района.

Вот только воз и ныне там. В ноябре прошлого года правительстве Мурманской области зафиксировали отставание от графика. Уже тогда заговорили, что с подрядчиком могут разорвать контракт. И дело уже перешло в судебную плоскости.

Арбитражный суд Мурманской области рассматривает иск компании ООО "РАЗМАХ ГП" к МУП "Хозяйственно-эксплутационная служба Кольского района". Истец требует признать незаконным одностороннее расторжение контракта. Ближайшее заседание состоится 24 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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