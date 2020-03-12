Арбитражный суд Мурманской области рассмотрит иск о расторжении контракта по рекультивации птицефабрики "Снежная"

12 Март 2020 2020-03-12T16:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

О рекультивации пометохранилища птицефабрики "Снежная" объявили летом прошлого года. Работы должны были идти благодаря федеральному проекту "Чистая страна". На устранение дурнопахнущей проблемы выделили 380 миллионов рублей.

Откладывать решение дальше было нельзя, потому как помет мог попасть в Кольский залив, а также в реку Кола – источника питьевого водоснабжения города Мурманска и Кольского района.

Вот только воз и ныне там. В ноябре прошлого года правительстве Мурманской области зафиксировали отставание от графика. Уже тогда заговорили, что с подрядчиком могут разорвать контракт. И дело уже перешло в судебную плоскости.

Арбитражный суд Мурманской области рассматривает иск компании ООО "РАЗМАХ ГП" к МУП "Хозяйственно-эксплутационная служба Кольского района". Истец требует признать незаконным одностороннее расторжение контракта. Ближайшее заседание состоится 24 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Верховный суд не стал менять приговор экс-министру минприроды Мурманской области. Обращаться в Европейский суд по правам человека адвокат Эльвиры Макаровой не будет (Подробности)

У председателя Совета депутатов Заозерска не получилось обжаловать решение суда о лишении его прав за вождение в нетрезвом виде. Игорь Винокур прекращает борьбу за свою репутацию (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU