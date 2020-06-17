Зеленый и гостеприимный Кольский полуостров

В последнее время информационное поле наполнено новостями о коронавирусе, но из-за пандемии нельзя забывать и о других проблемах, ведь придет время, когда COVID-19 отойдет на второй план и мы вспомним, что забыли о важном. 5 июня отмечался Всемирный день окружающей среды, а также День эколога в России. В честь двух «зеленых» дат «Комсомольская правда»-Мурманск» провела круглый стол, посвященный теме экологии Кольского полуострова.

- Мурманская область – регион промышленный, поэтому основные источники загрязнения окружающей среды – это предприятия. Последние десять лет идет большая работа, компании меняют технологии и снижают выбросы (см. «Конкретно». – Ред.), хотя они все еще остаются значительными. Как и солиден накопленный ущерб. В первую очередь из всех экологических проблем можно выделить загрязнение воздуха. Вторая проблема больше носит потенциальный характер – это попадание в окружающую среду нефтепродуктов в случае аварии. Если такое случится, то это будет серьезный удар по орнитофауне - птицам, которые гнездятся в Кольском заливе, водоемах, - рассказывает координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения WWF России Вадим Краснопольский.

Координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения WWF России Вадим Краснопольский

Гостей ждут, но аккуратных

Этим летом поездки за границу на отдых оказались под запретом, поэтому россияне обратили внимание на красивые уголки своей Родины и выбирают, куда же поехать. А значит, в Мурманской области ждут гостей: не все выберут Краснодарский край или Крым - кому-то по душе наша суровая природа, семужья рыбалка, выходы в море. Но если для бюджета Мурманской области приток туристов – это хорошо, то вот экологи относятся к этому осторожно.

- Туризм в нашем регионе зачастую неконтролируемый. Это касается и тех, кто приезжает к нам на рыбалку, и джипинга на полуостровах Средний и Рыбачий, - поясняет Вадим Краснопольский. – Это оказывает серьезное влияние на окружающую среду. В частности, семга – это вид, который занесен в Красную книгу: сегодня ее популяция ниже критического уровня. Поэтому реки надо оберегать всеми силами, единственной мерой является контроль со стороны государственных органов и волонтеров. На Варзуге, например, не первый год действуют антибраконьерские патрули, которые проводят большую работу с туристами, теми, кто занимается сплавом. Это в основном беседы, во время которых рассказывается, как вести себя на реке.

Туристы на внедорожниках очень вредят природе полуостровов Рыбачий и Средний, если ездят не по маршрутам. Фото: архив "КП"

Также в Баренц-отделении WWF России не первый год думают над созданием Дома семги, где жители и гости Заполярья смогут получать важную информацию о красной рыбке, почему ловить ее можно только по лицензии, в ограниченном количестве и отпускать обратно, ведь иногда знания оказываются эффективнее штрафов.

- В Доме семги мы хотели бы рассказывать и о поморском быте: как раньше люди жили в согласии с природой и рыбы хватало всем, - добавляет Вадим Григорьевич.

Адреналин или созерцание?

Экологи обеспокоены влиянием не только на животный мир, но и растительный. Квадроциклы проложили много дорог на тех же полуостровах Средний и Рыбачий, мощные шины выбивают тонкий плодородный слой почвы, словно мясорубка, перемалывают растения, которые годами тянутся к скупому заполярному солнцу. В последние годы в Мурманской области проходит много автопробегов, маршруты некоторых чертятся по нехоженым местам, через реки. Такие вещи, по мнению членов WWF России, должны больше контролироваться: поиск адреналина не должен быть важнее природы.

- Средний и Рыбачий – это природный парк, но он создан в том числе и для экологического туризма, - отмечает Вадим Краснопольский. - И он не только должен так называться, но и таким быть: гости должны двигаться по установленным маршрутам, не оставлять за собой мусора, также в прошлые годы мы сталкивались с проблемой пожаров. В пожароопасный сезон один выброшенный окурок может вызвать серьезное ландшафтное возгорание, которое будет не потушить: пожарная машина может действовать максимум в 200 метрах от дороги.

В прошлом году в правительстве Мурманской области озвучили идею депозита для туристов. Смысл его вот в чем: приезжающие к нам на отдых на природе вносят определенную сумму, которая «замораживается». Если в конце своего пребывания туристы оставляют после себя чистым зеленый уголок, где побывали, сумма им возвращается в полном размере. А вот если контролирующий увидит горы мусора – деньги пойдут в бюджет.

- Это интересная идея, но к нам прибывает много туристов - тысячи. И всегда будет возникать вопрос, как контролировать, кто оставил после себя мусор, а кто - нет. Во всем мире такие вопросы решаются или с помощью курортных сборов, или же все остается на совести людей, - отмечает наш собеседник.

От одного дерева - к роще

Один человек может свернуть горы - это на своем примере показывают эковолонтеры. В мае этого года общественное движение «Природа и молодежь» отметило 21 год со дня основания. Получается, что уже несколько поколений северян выросло с пониманием того, что у окружающего нас мира надо не только брать.

Еще недавно жители Мурманской области не понимали, почему батарейки, ртутные лампы и градусники нельзя выкидывать в мусорное ведро, а надо отнести в специальные пункты приема; почему пластик можно собрать и отдать на переработку. Теперь же регион делает шаг за шагом к раздельному сбору мусора. Пусть все идет медленно и непросто, но многие северяне уже готовы сортировать отходы. Одна из самых мощных акций движения «Природа и молодежь» - сбор макулатуры и пластика.

- Мы принимаем макулатуру и пластик в конкретные дни раз в месяц. Наш проект длится уже 3,5 года. Когда мы начинали, то за раз набирали только около 200 килограммов макулатуры за два дня сбора. И нам казалось, что это отличный результат. А сейчас мы собираем по несколько тонн, не считая тех, кто связывается с компаниями-скупщиками напрямую. Увеличилось число людей, которые поддерживают нашу акцию, приезжают даже из области. Мы подсчитали, что за все время спасли от вырубки небольшую рощицу, - рассказывает пресс-секретарь движения «Природа и молодежь» Дарья Матвеенкова. – Спрос на сдачу макулатуры у жителей Мурманской области растет, и мы понимаем, что сейчас делается капля в море, нужны пункты сбора.

Пресс-секретарь общественного движения "Природа и молодежь" Дарья Матвеенкова.

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При этом наши эковолонтеры изучают опыт единомышленников как в других странах, так и в российских городах. Многие интересные идеи по экологичному образу жизни приживаются в нашему регионе. Так, «Природа и молодежь» проводит в своем офисе на пр. Кольском, 110а Free shop. Суть его проста: каждый может принести вещь, которая не нужна, но находится в хорошем состоянии, и при необходимости взять себе другую, какая есть в наличии. Так северяне обмениваются бытовыми вещами, одеждой, книгами, канцелярскими принадлежностями. Перспективы этого направления велики: можно не относить на мусорку оставшиеся после ремонта обои или краску, отдать еду, которая испортится, пока ты в отпуске, или даже поделиться лекарствами без рецепта с хорошим сроком годности и при условии, что они правильно хранились. Так мы уменьшаем количество отходов и разумнее относимся к ресурсам. Общество потребления постепенно понимает, что вещи могут служить долго.

- В ближайшее время мы хотим изменить формат работы. Теперь Free shop будет работать не в нашем офисе - мы будем проводить его раз в месяц в виде free market в разных частях города, чтобы в нем многие смогли поучаствовать, - отмечает Дарья Матвеенкова.

"Природа и молодежь" учит северян раздельному сбору мусора. Фото: "Природа и молодежь"

Новое поколение

Экологами не рождаются - ими становятся. А еще бережное отношение к природе и любовь к ней можно воспитать. И «Природа и молодежь», и WWF России проводят большую работу по информированию северян. Не остановилась она и во время пандемии, просто очные мероприятия перешли в режим онлайн.

- Как заставить людей не мусорить? Это очень сложный вопрос, - рассуждает Дарья Матвеенкова. - Потому что обычно такие призывы, соответствующие инфографики, ролики, брошюры действуют на людей, которые и так не мусорят. При этом просвещение имеет очень хороший отложенный эффект: здорово работать с детьми, подростками – намного проще, чем со взрослыми. Они очень хорошо понимают и вырастают с мыслью, что природе вредить нельзя.

С этим мнением согласен и Вадим Краснопольский:

- Информирование – это только первый шаг, а потом у человека должна возникать мотивация. Одних знаний о том, что мусор надо сортировать, не надо его разбрасывать, недостаточно. Я поддерживаю Дарью в том, что надо работать с молодежью. А взрослые должны сами показывать пример – такой воспитательный момент лучше всяких слов.

Когда речь заходит о том, можем ли мы оставить мир вокруг себя чистым и прекрасным для будущих поколений, нельзя думать, что один человек не может ничего изменить. Каждый может взять пакет и собрать мусор по дороге на работу или во время прогулки. Кажется, что это небольшой вклад, но представьте, что так сделает хотя бы каждый второй житель Мурманской области! За день так можно собрать почти 370 тысяч пакетов с мусором! Отдавая пластик на переработку, мы очистим пространство вокруг, а еще собранные с этого деньги часто идут на благотворительность. Не стесняйтесь заботиться о природе!

КОНКРЕТНО

Вода и воздух кольского края

Без внимания к природе крупных промышленных предприятий сохранить хрупкий баланс вряд ли получится. К счастью, компании это понимают. Охрана окружающей среды – один из главных приоритетов ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц на всех этапах производственной деятельности.

- Для реализации экологической политики в компании приняты долгосрочные цели до 2025 года в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Развивая производство, «Северсталь» реализует комплексные программы по снижению экологической нагрузки. Компания стремится предупреждать и минимизировать воздействие на окружающую среду, улучшать качество сточных вод и вести мониторинг биоразнообразия, а также соблюдать требования природоохранного законодательства России и максимально соответствовать международным экологическим стандартам, - рассказала главный эколог «Олкона» Елена Углова.

«Олкон», как часть компании, ежегодно реализует проекты, направленные на снижение экологической нагрузки на окружающую среду. В 2020 году на предприятии также утвердили стратегию по экологии до 2025 года. В этом году впервые за всю историю комбината самостоятельным блоком были утверждены годовые инвестиционные проекты в этой области. На реализацию экологических проектов в текущем году инвестируют 40 миллионов рублей. В центре внимания по-прежнему останутся вода и воздух.

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