Баланс между экологией и промышленностью

5 июня отмечался Всемирный день окружающей среды, а также День эколога в России. В честь двух «зеленых» дат «Комсомольская правда»-Мурманск» провела круглый стол, посвященный теме экологии Кольского полуострова. Участие в нем приняли эковолонтеры, экологи, а также о своей позиции рассказала компания «Олкон».

Без усилий промышленных предприятий, сохранить Кольский полуостров зеленым не получится. И компании это понимают, тратя немало сил и денег на политику в сфере экологии. О том, насколько это непросто, но важно, рассказывает главный эколог «Олкона» Елена Углова.

- Во всех аспектах своей деятельности «Северсталь» руководствуется соблюдением баланса между экономическими целями, экологической и социальной ответственностью. В соответствии с политикой в области охраны окружающей среды ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц (обновленная редакция 2018 года) охрана окружающей среды – один из главных приоритетов компании на всех этапах производственной деятельности.

- Тема экологии в ближайшие годы будет становиться все актуальнее. Поэтому и компаниям надо думать наперед…

- Для реализации экологической политики в компании приняты долгосрочные цели до 2025 года в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Развивая производство, «Северсталь» реализует комплексные программы по снижению экологической нагрузки. Компания стремится предупреждать и минимизировать воздействие на окружающую среду, совершенствовать оборудование, улучшать показатели по качеству сточных вод, выбросов в атмосферу, а также соблюдать требования природоохранного законодательства России и максимально соответствовать международным экологическим стандартам. «Северсталь» разделяет Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) и вносит свой вклад в их достижение. В число наиболее приоритетных ЦУР, которые компания выделила для себя, входит, в частности, борьба с изменением климата, снижение выбросов парниковых газов, сохранение биоразнообразия, а также задача по повышению эффективности использования ресурсов в производстве, стремление к тому, чтобы экономический рост сопровождался улучшением (состояния окружающей среды) может здесь лучше заменить на – экологических аспектов.

- Давайте перейдем от общего к частному: что конкретно планируется делать в Мурманской области и сколько на это понадобится денег?

- «Олкон», как часть компании, ежегодно реализует проекты, направленные на снижение экологической нагрузки на окружающую среду. В 2020 году на предприятии также утвердили стратегию по экологии до 2025 года. В этом году впервые за всю историю комбината самостоятельным блоком были утверждены годовые инвестиционные проекты в этой области. На реализацию экологических проектов в текущем году инвестируют 40 миллионов рублей. В центре внимания по-прежнему останутся вода и воздух.

Для очистки создаются искусственные болотные экосистемы, способные к самоподдержанию и самовоспроизведению.

Водный вопрос

- Не секрет, что когда говорят о влиянии крупных компаний на природу, то имеют в виду три фактора: землю, воздух и воду.

- При наращивании производства требуется более эффективная очистка отходящих газов, сточных вод, снижение потребления водных ресурсов. Например, производительность старых аспирационных систем на дробильно-обогатительной фабрике - 20-30 тысяч кубометров в час. Этого уже недостаточно. Замену аспирационных систем на более современные и производительные уже начали в корпусах дробильно-обогатительной фабрики. На предприятии сейчас функционирует 34 аспирационные системы. Из них в течение трех лет к замене планируется 17.

- С 1955 года «Олкон» для производства железорудного концентрата использует оборотную систему водоснабжения, насколько она эффективна?

- Так получается значительно уменьшить поступление воды из природных источников для нужд обогащения. Объем используемой оборотной воды составляет 98-99%.

- Наш край – тысячи рек и озер. Как компания заботится о том, чтобы они оставались чистыми?

Загрязнения сточных вод в карьерах от работы техники и взрывов, незначительны. Загрязнения от техники сопоставимо с воздействием от автодорог, но здесь оно находится под постоянным контролем. А для проведения взрывов используются современные материалы и технологии дающие наименьшее загрязнение. Сегодня для очистки используются пруды-отстойники. В них поступают собираемые воды из карьера. Внедрение в систему водоотливов современных очистных сооружений позволит сократить площади, используемые под пруды-отстойники, сделать очистку сточных вод более стабильной. Планируется построить сооружения с современными очистными системами на выпусках сточных вод в карьере имени XV-летия Октября и в Комсомольском карьере.

Силами самой природы

- Наука не стоит на месте. Как она помогает промышленности поддерживать баланс с природой?

- Для очистки карьерных вод от соединений азота уже признаны методы, основанные на использовании природных процессов, происходящих в экосистемах. Для очистки создаются искусственные болотные экосистемы, способные к самоподдержанию и самовоспроизведению. Протекающие в них процессы, не требуют значительных затрат энергии, не оказывают дополнительного негативного воздействия на окружающую среду.

- Есть ли еще интересные технологии? (предыдущий вопрос дублируется?)

- С 2012 года и по настоящее время предприятие совместно с Институтом проблем промышленной экологии Севера и сотрудниками Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН им. Н.А. Аврорина выполнило серию комплексных лабораторных и полевых опытно-промышленных экспериментов по разработке фитосистемы для доочистки сточных карьерных вод от минеральных соединений азота с помощью биоплато.

Разработаны разные варианты фитосистем. Последний вариант - формирование растительных сообществ на фитоматах. Они используются для задернения прибрежной полосы, откосов фильтрующих дамб и других наземных территорий, где отсутствуют естественные почвы. При формировании фитоматов используют 24 вида растений.

Из разных фитосистем формируется искусственная болотная экосистема. Внедрение данной технологии позволило на 22% повысить эффективность очистки сточных карьерных вод от минеральных соединений азота.

Заслон для пыли

- Природа часто сама спасает себя от влияния человека. Насколько я знаю, в вашей компании это поняли и взяли на вооружение некоторые приемы?

- Основным вызовом для работников предприятия является снижение пыления вследствие ветровой эрозии. Чтобы предупредить пыльные бури, предприятие ежегодно закрепляет поверхности действующих участков хвостохранилища эмульсией реагента рекомендованного к применению в северных широтах. Отработанные участки подвергаются и биологической рекультивации. В весенне-летний период на откосах хвостохранилища высаживают волосенец песчаный, аборигенный вид злаков образующий плотную дернину и так закрепляющий поверхностные слои хвостов. Он приживается даже в таких бедных, похожих на песок почвах. За несколько лет на засеянных участках образовался достаточно плотный травяной слой. Закрепление пылящих поверхностей позволяет снизить пыление, создать зону самостоятельно разрастающихся зеленых насаждений.

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