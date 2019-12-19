Мурманская область заняла 9 место в общероссийском рейтинге экологии

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-19T08:06:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Мурманская область и ее столица часто появляются в различных рейтингах. Например, на днях «Комсомолка» сообщала, что наш регион – один из самых трезвых в стране. А немного раньше выяснился более печальный факт: Кольское Заполярье оказалось внизу рейтинга вредных привычек.

Последние мониторинги федеральных специалистов несут позитивную повестку для жителей региона. На портале «РБК» разместили рейтинг «Урбаники», в котором проанализировали 100 городов России и выявили самые комфортные и доступные для проживания. Мурманск занял 14 место. Правда, стоит ли радоваться причине такой строки в рейтинге?

- Многие из «относительно доступных» — это промышленные города, сочетающие сравнительно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости, а также основных товаров и услуг. Например, Мурманск попал на 14-е место из-за невысокой стоимости недвижимости — население города уменьшается, и в нем продается много квартир, - сообщается на сайте «РБК».

Следом проанализировали данные о самых экологических регионах. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали очередной «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам осени. Мурманская область вошла в почетную десятку лидеров, заняв 9 строку рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU