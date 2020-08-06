В Кандалакше ребятишки подкармливают вороненка, оставшегося без крыла и хвоста

Ворона без крыла и хвоста приходит к детям за пропитанием. Фото: Саша Нежданов

Доброта и отзывчивость не зависят от возраста. Это на своем примере показали ребятишки из Кандалакши, которые взяли под опеку ворону-инвалида.

- Кому можно отдать в хорошие руки ворону. Без хвоста и без крыла, - такой пост появился на днях в группе «Кандалакша вкурсе».

Как удалось выяснить «Комсомолке», необычная птица каждый день приходит в «Детскую деревню – SOS» за пропитанием. Сначала она боялась ребятишек, но потом привыкла и даже далась им в руки. А вот на их зов о помощи в соцсетях, так никто и не откликнулся. Поэтому они помогают бедняги, чем могут.

Между тем, в Мурманской области немало примеров, когда попавшей в беду птице, добросердечные северяне протягивали руку помощи. Вспомнить хотя бы ворона со сломанным крылом или ушастую сову, которых выхаживала мурманчанка Наталья Раевская.

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