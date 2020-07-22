2020-07-22T09:19:43+03:00
Дом. Семья

В Мурманской области ищут добровольцев, готовых сообщить хозяевам пса, спасенного с перевала Геологов, что он нашелся

Скорее всего, до того, как собака потерялась, она жила на станции Нефелиновые пески
Елена МОЛОДЦОВА
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Возможно, раньше пес жил на станции Нефелиновые пески. Фото: Алена ПетроваВозможно, раньше пес жил на станции Нефелиновые пески. Фото: Алена Петрова
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История пса, которого туристы спасли с перевала Геологов в Ловозерских тундрах, стала известна далеко за пределами Мурманской области.

Напомним: истощенное животное заметили любители активного отдыха на природе. Накормили его орехами и сухофруктами и отвезли в приют «Добрые руки» в Ревде. Волонтеры взяли беднягу под опеку и начали искать его хозяев.

- Удалось выяснить, что пес проживал в домике возле железнодорожной станции Нефелиновые пески. Именно оттуда стартует популярный туристский маршрут в ущелье Аку-Аку. Просим отозваться туристов и геологов, кто бывает в этих краях, - попросила о помощи зоозащитница из Мурманска Лидия Рябых. – Необходимо сообщить проживающим в домике людям, что собака найдена и находится в приюте в Ревде. Может быть, оставить записку в дверях. Другой связи с этими людьми нет!

С Галиной Новожиловой, которая взяла под опеку изможденную собаку, можно связаться по телефону 8-921-179-91-44.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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