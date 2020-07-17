2020-07-17T16:34:53+03:00
Дом. Семья

«Накормили орехами и сухофруктами»: как в Ловозерских тундрах спасли истощенного пса

У изможденного животного даже не было сил обрадоваться попавшимся на пути туристам
Елена МОЛОДЦОВА
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Пес был настолько истощен, что его пришлось нести на руках. Фото: Евгения ШакинаПес был настолько истощен, что его пришлось нести на руках. Фото: Евгения Шакина
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Среди бескрайних и живописных просторов Ловозерских тундр на Кольском полуострове умирал пес. Сколько времени этот мохнатый красавец блуждал по камням? Как он вообще оказался недалеко от перевала Геологов вдали от людей? Ответов на эти вопросы пока нет. Известно одно, что к середине июля у собаки практически не осталось сил и желания бороться за свою угасающую жизнь – так велико было истощение. Однако пес родился под счастливой звездой.

Утомленный тундрой

Утром 15 июля двое туристов вышли из своих палаток на перевале Геологов и увидели изможденную собаку.

- Мы с мужем поднялись на гору, чтобы погулять. И уже через полчаса встретили ребят. Сначала подумали, что это их собака, и еще пошутили, что они сильно ее утомили, - вспоминает события того дня Евгения Шакина, жительница Санкт-Петербурга родом из Ревды.

Оказалось, что девушка ошиблась. Жительница Мончегорска Елена Кирсанова и апатитчанин Сергей Туров были на сейдах и на обратной дороге решили переночевать около озера, а утром их ждал сюрприз в виде истощенного пса.

- Ребята накормили его орехами и сухофруктами. Представьте, сколько надо было не есть, чтобы собака накинулась на сухофрукты?! Потом ему заварили лапшу быстрого приготовления. Ее он тоже съел. Правда, желудок не справился, и он ее выплюнул в итоге, - рассказывает собеседница «КП». – К тому моменту, когда мы их встретили, они пытались нести бедное животное на руках и даже соорудить носилки из тента, поскольку идти пес совсем не мог.

С горы на руках

Так они прошли три километра прежде, чем встретили Евгению Шакину и ее спутника. К счастью, те были на машине. Идти по камням с псом на руках было неудобно, хотя животное так истощало, что весело не особо много. Пса загрузили в машину и отвезли в Ревду в приют «Добрые руки» к Галине Новожиловой.

- Видно, что пес домашний и не брошенный. Вел он себя очень послушно. К тому моменту он был настолько изможден, что просто доверился судьбе, когда попал в руки к людям, - подчеркивает Евгения Шакина.

Теперь волонтеры ищут хозяев спасенного пса. Надежда, что собака просто потерялась в Ловозерских тундрах, еще теплится, а верить, что с владельцами найденного мокроносого случилось несчастье или еще того хуже они таким жестоким образом решили избавиться от питомца не хочется.

Если вы узнали пса, то с Галиной можно связаться по телефону 8-921-179-91-44.

Первые отклики

С тех пор, как соцсетях появилось объявление о спасенной собаке, на Галину Новожилову буквально обрушился шквал звонков. В найденном псе узнавали потерявшегося год назад питомца жители Североморска. И даже была версия о собаке-проводнике со станции Нефелиновые пески.

- Мы три недели назад выходили на станции нефелиновые пески. Там есть два домика. И в одном из них было две собаки. Одна увязалась за нами и ходила с нами весь поход на выходных, потом с другой группой ушла. Последний раз его видели на Имандре, - написала Алена Петрова. – Я по поведению понимаю, что он бродит с туристами. Но видимо, заблудился, потерялся или что-то не сложилось...

Тем не менее, пока найти владельцев спасенного животного не удается.

- Как бы я хотела, сказать каждому кто звонит мне, пишет, ищет и не перестает искать своего лучшего четвероногого друга, что это ваш пес, но, ребятки, не могу. Он больше похож не на лайку, а на волка (хаски), хвост опущен, а не закручен колечком. Называла его всеми именами, которые вы писали. Он рад любому и хочет угодить, повиливая хвостом, хотя еще слаб, - обращается к северянам Галина Новожилова. – Мне кажется, где-то есть хозяин, и может, ему самому нужна помощь, хотя вряд ли собака бросила бы его. В общем, хочется верить в чудо и пусть оно непременно случиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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