В Кандалакше появится муниципальный приют для собак

15 Июль 2020 2020-07-15T16:27:01+03:00

Уже есть помещение и желающие трудится на благо четвероногих друзей

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Хочешь изменить мир – начни с себя. Именно с этой позиции решили подойти к решению проблемы бездомных собак в Кандалакше и создать муниципальный приют для животных.

- «Собачий вопрос» стоит в Кандалакше очень остро. Раньше у города был свой пункт передержки, но муниципальное предприятие, в составе имущества которого он находился, было обанкрочено, а помещение продано с молотка, - рассказывает «КП» глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Теперь же властям удалось найти новое помещение. Под него выкупили боксы крупнейшего российского провайдера цифровых услуг и сервисов. Правда, впереди еще немало работы.

- Главное – у нас есть помещение и желающие помогать муниципальному приюту и деньгами, и руками. Разумеется, при организации мы будем учитывать опыт приютов всей Мурманской области и советоваться с волонтерами и активистами, в том числе и наших местных зоозащитников их «Собачьего ангела», - уточняет Михаил Сергеевич.

Планируется, что муниципальный приют сможет принять до ста собак. Свои двери же обитель четвероногих распахнет лишь через год. Пока только идут расчеты, сколько денег понадобится на преображение боксов.

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ИСТОЧНИК KP.RU