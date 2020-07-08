2020-07-08T08:26:11+03:00
Дом. Семья

В Мурманске ищут дом для маленького вороненка

Птице очень нужна помощь людей, у которых есть опыт содержания пернатых
Наталья ЛОБАНОВА
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Для маленького вороненка ищут дом. Фото: "Ищу Человека"Для маленького вороненка ищут дом. Фото: "Ищу Человека"
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Лето – та самая пора, когда у разных пернатых появляются на свет птенцы. Только вот не всем им везет с родителями. Так, целый выводок малышей-дроздов, которых бросила мать, недавно пришлось спасать мурманчанкам Анастасии Тимофеевой и Наталье Раевской. Птичкам повезло попасть в добрые руки.

Теперь людская помощь нужна и маленькому вороненку, который еще не умеет летать. Пернатого нашли в Мурманске на улице Героев-североморцев, возле дома №73. Сейчас его приютила местная жительница Елена Волкова, но долго оставаться у нее птенец не сможет.

- Очень нужна помощь людей, у которых есть опыт содержания пернатых! Видимых травм у вороненка нет, но он еще не летает. Очень хорошо кушает и понимает, что ему говорят. Ищем ответственную передержку, в идеале постоянный дом! – сообщили в фонде поддержки бездомных животных «Ищу человека».

Неравнодушных северян просят обращаться по телефону 8996-561-51-60 или написать в личные сообщения Елене в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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