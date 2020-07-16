2020-07-16T16:46:00+03:00
Дом. Семья

С перевала Геологов в Ловозерских тундрах спасли истощенного пса

Собаку с горы пришлось спускать на руках
Елена МОЛОДЦОВА
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Туристам пришлсоь спускать истощенную. собаку с горы на руках. Фото: Евгения ШакинаТуристам пришлсоь спускать истощенную. собаку с горы на руках. Фото: Евгения Шакина
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Ловозерские тундры издавна манили путешественников своей таинственностью .Однако в последнее время вояж в столь загадочные места обходится туристам слишком дорого.

Напомним: год назад на Сейдозере погиб путешественник из Санкт-Петербурга Михаил Холостов. Все время, пока мужчину искали, с ним сидел его верный пес – ретривер Филя. Теперь же с перевала геологов в Ловозерских тундрах пришлось спасать другого пса.

- Туристы нашли в горах изможденную собаку. С гор они несли его на руках, - рассказывает мурманчанка Галина Новожилова. – Видно, что кобель домашний. Хочется верить, что просто потерялся. Страшно подумать, что с его хозяином что-то случилось.

Пес худой – ребра торчат и обезвожен. После того, как его покормили и напоили, стал вилять хвостом и прижиматься к ногам, дал себя погладить и сфотографировать. Пока его приютили самаритяне из Ревды.

- На этом перевале бывают туристы из разных уголков России, - поэтому нужна как можно более широкая огласка, - пишет Галина Новожилова.

Если кто-то узнал пса, то с Галиной можно связаться по телефону 8-921-179-91-44.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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