2019-09-03T13:53:42+03:00
Происшествия

На Сейдозере завершились поиски путешественника из Санкт-Петербурга и его пса

Золотистый ретривер Филя больше месяца просидел возле хозяина
Елена МОЛОДЦОВА
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Пропавшего мужчину нашли мертвым на камнях в тундре. Фото: СКР по Мурманской областиПропавшего мужчину нашли мертвым на камнях в тундре. Фото: СКР по Мурманской области
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Увы, но путешествие на Кольский полуостров для 66-летнего Михаила Холостова стало роковым. Напомним, мужчина приехал в Мурманскую область вместе с золотистым ретривером Филей на вишневой Honda Pilot, чтобы посмотреть на просторы заполярного края. Последний раз Михаил Васильевич выходил на связь с родными 25 июля, а на следующий день, как выяснилось, отправился на Сейдозеро. Вернуться из поездки мужчина обещал в середине августа, но в итоге так и не появился в родном городе. Спасатели выдвинулись на его поиски в сторону Сейдозера 28 августа, а утром 2 сентября Михаила Холостова нашли погибшим.

- Тело нашли в 3,5 километра к югу от Ловозерского ГОКа. Мужчина лежал в тундре на камнях. При первичном осмотре на теле не обнаружено явных следов насильственной смерти. Точную причину определит судебно-медицинская экспертиза, поскольку труп с сильными гнилостными изменениями. Начата доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. - Возле тела обнаружены снаряжение, продукты питания и палатка. Судя по плотной упаковке, он не успел ими воспользоваться.

По словам сотрудников КПП Ловозерского ГОКа, мужчина приехал на парковку 27 июля, оставил машину и зарегистрировался, предупредив, что вернется через сутки. Увы, ему суждено было остаться навсегда на Сейдозере.

- Собака жива, но истощена. Больше месяца Филя просидел около хозяина, - сообщила о судьбе породистого пса друг погибшего Наталья Богданова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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