Никас Сафронов и Тимофей Баженов выбрали облик для памятника «Два капитана» в Полярном

Вот такая скульптура должна появиться в Полярном уже осенью. Фото: kultsled.ru

Совсем скоро, уже этой осенью, в Полярном должен появиться еще один памятник. Напомним: около год назад у Свято-Никольского храма появился бюст Александра II. Теперь же скульптура «Два капитана» украсит одноименную площадь в Полярном.

- Арт-объект посвящен роману Вениамина Каверина «Два капитана» и его главным героям Сане Григорьеву и Кате Татариновой. Сюжет бессмертного произведения связан с историей нашего города, не зря финальная встреча главных героев романа, происходит именно в Полярном, - рассказывает о своем проекте жительница Полярного Юлия Говерова.

Реализовать идею северянки решили в рамках конкурса «Культурный след». Облик для будущего памятника выбирали художник Никас Сафронов и телеведущие и путешественники Тимофей Баженов и Виктор Набутов. Их мнения сошлись на работе выпускников Суриковского института Евгения Тетерина и Гранта Гаребяна. Однако мнение звездного жюри не совпало с авторским видением проекта.

- Сказать, что этот эскиз далек от того, что я обосновывала в проекте, это ничего не сказать. Хоть один из членов жюри читал книгу, или хотя бы фильм смотрел? Думаю, нет. Меня, конечно, предупреждали, что итог конкурса художников может быть не совсем такой, как видит автор проекта. Но что это будет вот так, мне бы и в страшном сне не пришло в голову, прокомментировала выбор конкурсной комиссии Юлия Говерова.

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