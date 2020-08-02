2020-08-02T12:53:12+03:00
Звезды

Облик памятника "Два капитана", который установят в Полярном, выберут звезды

Экспертами станут художник Никас Сафронов, телеведущая Арина Шарапова и тележурналист Тимофей Баженов
Наталья ЛОБАНОВА
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Памятник установят осенью. Фото: vk.com/kultsledПамятник установят осенью. Фото: vk.com/kultsled
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Уже этой осенью на главной площади в Полярном появится новая достопримечательность - в городе установят памятник героям романа "Два капитана" писателя Вениамина Каверина. Культурный объект будет представлять собой главных героев книги, Александра Григорьева и Катю Татаринову, стоящих плечом к плечу и управляющих штурвалом, на котором изображен главный лозунг романа – “Бороться и искать, найти и не сдаваться!".

Лучший эскиз для проекта выберут звездные эксперты - заслуженный художник РФ Никас Сафронов, телеведущая, преподаватель и общественный деятель Арина Шарапова, а также тележурналист, путешественник Тимофей Баженов.

- 4 августа в 16:00 в Общественной палате РФ объявят победителей конкурса художников новых достопримечательностей Всероссийского проекта «Культурный след». Пять новых арт-объектов будут установлены в разных уголках нашей страны этой осенью, - сообщили в официальной группе всероссийского конкурса в соцсетях.

Другими проектами-победителями стали памятник ученому-астроному Ф.А. Бредихину в Ивановской области, "Бог Северных ветров" в Республике Коми, "Птичья "клетка" Беме" в Брянской области и "Здесь был!" в Якутии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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