В Полярном освятят памятник Александру III

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-23T14:23:18+03:00

Совсем скоро бюст Александра III займет достойное место возле храма. Фото: Храм Святителя Николая Чудотворца (г. Полярный)

Изготовленный в Симферополе бюст займет достойное место у Свято-Никольского храма

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Меньше года понадобилось настоятелю Свято-Никольского храма Сергею Мищенко, чтобы при поддержке прихожан увековечить память императора Александра III, благодаря которому на карте России 120 лет назад и появился город Полярный. Напомним, осенью 2018 года решено было установить возле церкви бюст самодержцу. Деньги на памятник собирали всем миром. Изготовили его в Симферополе, а на Кольскую землю доставили еще в феврале, и теперь он готов предстать перед полярнинцами во все красе.

- В воскресенье, 29 сентября, бюст займет достойное место на территории Свято-Никольского храма. После архиерейской службы, которую возглавит епископ Североморский и Умбский Тарасий, состоится освящение памятника Александру III, - сообщает группа «Храм Святителя Николая Чудотворца (г. Полярный)».

Как и обещали, имена всех жертвователей, принявших участие в увековечивании памяти основателя Полярного, будут заложены в капсулу бюста.

ИСТОЧНИК KP.RU