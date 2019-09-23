В Полярном освятят памятник Александру III
Меньше года понадобилось настоятелю Свято-Никольского храма Сергею Мищенко, чтобы при поддержке прихожан увековечить память императора Александра III, благодаря которому на карте России 120 лет назад и появился город Полярный. Напомним, осенью 2018 года решено было установить возле церкви бюст самодержцу. Деньги на памятник собирали всем миром. Изготовили его в Симферополе, а на Кольскую землю доставили еще в феврале, и теперь он готов предстать перед полярнинцами во все красе.
- В воскресенье, 29 сентября, бюст займет достойное место на территории Свято-Никольского храма. После архиерейской службы, которую возглавит епископ Североморский и Умбский Тарасий, состоится освящение памятника Александру III, - сообщает группа «Храм Святителя Николая Чудотворца (г. Полярный)».
Как и обещали, имена всех жертвователей, принявших участие в увековечивании памяти основателя Полярного, будут заложены в капсулу бюста.
ИСТОЧНИК KP.RU