В Полярный из Симферополя прибыл бюст Александра III, который установят у местного храма

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-02T16:32:42+03:00

Уже к лету бюст Александру III планируют установить у Храма Святителя Николая Чудотворца в Полярном. Фото: Андрей Крупин

Дело осталось за малым – собрать 150 тысяч рублей на гранитный постамент под него

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Вместе любое дело по плечу. Справедливость этой русской поговорки еще раз доказали прихожане храма Святителя Николая Чудотворца в Полярном. Напомним, настоятель церкви протоиерей Сергий Мищенко предложил к 120-летию города увековечить память его основателя – императора Александра III. Прихожане инициативу поддержали и в короткий срок собрали 300 тысяч рублей на изготовление бюста.

К началу марта памятник был готов и прибыл в Полярный. Долгожданный груз весом больше ста килограммов из Симферополя доставила транспортная компания. Правда, пока прихожане не торопятся с его установкой.

- Следующий этап работ – изготовление гранитного постамента для бюста, которое обойдется в 150 тысяч рублей, - сообщает о новом сборе группа Храма Святителя Николая Чудотворца. – Как и прежде пожертвования принимаются в нашей церковной лавке, а также по благословению отца Сергия посильную сумму можно перевести на карту прихожанки Зои Даниловны Жуковой: 5492 2300 3793 1562. При переводе средств обязательно делайте пометку «На памятник».

Планируется, что имена всех жертвователей, принявших участие в увековечивании памяти основателя Полярного, будут заложены в капсулу памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU