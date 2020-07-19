Памятник жертвам интервенции в Мурманске реконструируют

19 Июль 2020 2020-07-19T13:08:11+03:00

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Самый первый мемориал Мурманска символично появился в центре города - в сквере на улице Ленинградская 7 ноября 1927 года открыли памятник жертвам интервенции 1918 – 1920 гг.

Сейчас он крайне редко используется как трибуна, в роли которого и задумывался. Но часто на него забираются мурманчане и гости города - ради фотографий и просто посмотреть на зону отдыха в высоты. Не удивительно, что памятник ветшал и хранил на себе следы прибывания людей и капризов северной погоды.

Сейчас монумент выглядит не очень ухожено, а ведь он является объектом культурного наследия. Но скоро его приведут в порядок.

- Министерство культуры Мурманской области согласовало проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник жертвам интервенции 1918 – 1920 гг.». В рамках реконструкции объект очистят от краски и загрязнений, восстановят чугунные цепи и покрытие пола, а также окрасят бетонные поверхности, - рассказали в правительстве Мурманской области.

А северянам напоминают, что относится к мемориалу надо с особенным уважением, ведь он построен на месте братской могилы, где похоронены освобожденные политкаторжане Иоканьгской тюрьмы. В 2018 году неизвестные устроили на памятнике романтический вечер.

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