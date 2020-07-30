Завершены поиски 38-летнего жителя Шонгуя, который не выходил на связь с февраля

Игорь Богданов умер дома. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области завершены поиски еще одного пропавшего без вести. Напомним: 24 июля прохожие в лесу под Мончегорском нашли останки мужчины. Как выяснилось, погибшим оказался 54-летний Виталий Колобов, который пропал еще 24 февраля. Теперь же волонтеры и полиция объявили об окончании поисков 38-летнего Игоря Богданова, связь с которым родственники потеряли еще в феврале.

Как выяснилось, у пропавшего был брат, с которым у них были довольно сложные отношения. После того, как Игорь Богданов уже месяц не выходил на связь, родственник решил его навестить. Дверь ему никто не открыл, а из квартиры не доносилось никаких подозрительных звуков или запахов.

- Мужчина вызвал полицию. Квартиру вскрыли. Пропавший сидел мертвым на диване у открытого окна. При жизни он злоупотреблял спиртными напитками. Судя по гнилостным изменения, умер он довольно давно. Точное время и причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следов борьбы или волочения в квартире не обнаружено. Проводится проверка, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

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