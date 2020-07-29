Под Мончегорском завершены поиски 54-летнего мужчины ростом под два метра

29 Июль 2020 2020-07-29T16:41:25+03:00

Останки мужчины нашли в лесу под Мончегорском. Фото: СКР по Мурманской области

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Пять месяцев родственники 54-летнего Виталия Колобова из Мончегорска не находили себе места от беспокойства. Напомним: мужчина под два метра ростом ушел из дома вечером 24 февраля и пропал. Увы, увидеть его живым близким было уже не суждено.

- 24 июля в лесу под Мончегорском прохожие обнаружили останки мужчины. В одежде находились документы на имя Виталия Владимировича Колобова, 1966 года рождения. По фрагментам одежды супруга опознала в нем своего пропавшего мужа, - сообщила о завершении поисков старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

При первичном осмотре останков следователи установили, что кости черепа погибшего целы. Тем не менее, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти Виталия Колобова. Также в ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства гибели мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU