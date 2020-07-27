У рынка в Кандалакше нашли труп
Вечер пятницы, 24 июля, в Кандалакше ознаменовался ЧП. У Даниловского рынка случайные прохожие обнаружили мужчину без признаков жизни и вызвали экстренные службы.
- Погибшим оказался 53-летний кандалакшанин без определенного места жительства. Мужчина фактически проживал по знакомым и злоупотреблял спиртными напитками. Каких-либо телесных повреждений при осмотре тела обнаружено не было, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Как сообщает группа «Кандалакша Онлайн», по предварительной информации, мужчина находился в алкогольном опьянении. Рядом с его телом были найдены стопка со спиртом и недопитая бутылка с пивом. Мог ли этот опасный коктейль стать роковым в жизни кандалакшанина, установит судебно-медицинская экспертиза. В следственном комитете уже начали проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На кладбище под Мурманском неизвестный выкопал гроб и вытащил из него тело. Труп женщины злоумышленник положил рядом с могилой (Подробности)
В Кандалакшском районе во время купания утонула 11-летняя девочка. Школьница пошла на речку вместе с подружкой (Подробности)
На озере Сорока в Мурманске утонул мужчина. Все случилось на глазах у свидетелей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU