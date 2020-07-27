2020-07-27T15:38:54+03:00
Происшествия

У рынка в Кандалакше нашли труп

У погибшего мужчины при жизни было пристрастие к алкоголю
Варвара РУСЛАНОВА
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При жизни погибший в Кандалакше мужчина злоупотреблял спиртным.При жизни погибший в Кандалакше мужчина злоупотреблял спиртным.
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Вечер пятницы, 24 июля, в Кандалакше ознаменовался ЧП. У Даниловского рынка случайные прохожие обнаружили мужчину без признаков жизни и вызвали экстренные службы.

- Погибшим оказался 53-летний кандалакшанин без определенного места жительства. Мужчина фактически проживал по знакомым и злоупотреблял спиртными напитками. Каких-либо телесных повреждений при осмотре тела обнаружено не было, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Как сообщает группа «Кандалакша Онлайн», по предварительной информации, мужчина находился в алкогольном опьянении. Рядом с его телом были найдены стопка со спиртом и недопитая бутылка с пивом. Мог ли этот опасный коктейль стать роковым в жизни кандалакшанина, установит судебно-медицинская экспертиза. В следственном комитете уже начали проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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