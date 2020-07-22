На кладбище под Мурманском неизвестный выкопал гроб и вытащил из него тело

Дикая история произошла в Кольском районе Мурманской области 21 июля. Семья пришла на кладбище в поселке Мурмаши, где упокоена их родственница. И увидели то, что может шокировать любого. Тело женщины лежал рядом с могилой…

- Родственники недавно погребенной женщины обратились в полицию. Они рассказали, что приехали на кладбище и обнаружили тело своей родственницы, лежащее около могилы. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

«Комсомолке» стали известны подробности этого происшествия. Винить животных в случившемся нельзя. Хотя в Мурманской области медведи часто захаживают на кладбище: в 2014 году мама с медвежонком разрывали могилы на погосте в Апатитах. К счастью, гробы не пострадали, зато косолапых пристрелили.

В Мурмашах же явно дел натворили не медведи: гроб был выкопан, а затем расколот. Все указывает на то, что это дело рук человека. Неизвестный вытащил тело женщины и положил его рядом с захоронением. Пока не известно, были ли совершены с ним иные аморальные действия.

Увы, камер видеонаблюдения на этом участке кладбища нет, поэтому установить преступника будет не так просто. Сотрудники полиции не помнят, чтобы подобные истории происходили в Мурманской области в последние годы.

Напомним: в феврале этого года в квартире в Мурманске нашли мумифицированные тела пожилой матери и дочери-инвалида.

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