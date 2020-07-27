2020-07-27T09:29:25+03:00
Происшествия

В Кандалакшском районе во время купания утонула 11-летняя девочка

Школьница пошла на речку вместе с подружкой
Мария ПАШЕНКОВА
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Девочка утонула в реке рядом с поселком Лупче-Савино.Девочка утонула в реке рядом с поселком Лупче-Савино.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Жаркие выходные не прошли бесследно. На данный момент известно о двух летальных случаях купания в водоемах.

На речке рядом с поселком Лупче-Савино в Кандалакшском районе 25 июля утонула 11-летняя девочка. Все произошло около 16.00. Купаться школьница пошла вместе со своей подружкой.

- Находясь в воде, одна из девочек начала тонуть. Вторая выбежала к дороге и позвала на помощь взрослых, однако спасти ребенка не удалось. Прибывшие на место происшествия следователем провели осмотр тела погибшей. Каких-либо телесных повреждений, явно указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Предварительно, причиной смерти девочки явилось утопление, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Сейчас проводится доследственная проверка, также компетентные органы проверят родителей девочек которые отпустили их на речку.

Напомним: 25 июля в озере Сорока, что в районе Росляково Мурманска, утонул 65-летний мужчина. Он пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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