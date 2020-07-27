На озере Сорока в Мурманске утонул мужчина

27 Июль 2020 2020-07-27T09:08:28+03:00

Мужчина утонул днем на глазах у свидетелей в озере Сорока. Фото: СКР по Мурманской области

Все случилось на глазах у свидетелей

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В жаркую погоду у спасателей и следователей тоже начинается жаркая пора. В водоемах Мурманской области купаться нельзя, но северян это не останавливает: берега наших озер и рек больше напоминают пляжи Сочи, яблоку упасть некуда.

В июне ситуация была еще несколько лучше, а вот конец июля преподносит плохие новости об утонувших. 25 июля из озера Сорока в Мурманске (рядом с улице Мохнаткина пахта, район Росляково) достали тело мужчины.

- Он пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения. Все случилось в дневное время на глазах у свидетелей. Причину смерти установится судебно-медицинская экспертиза, проводится процессуальная проверка, однако следов, указывающих на насильственный характер смерти, нет, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Погибшему было 65 лет.

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