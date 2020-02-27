В Мончегорске пропал 54-летний мужчина ростом под два метра
Пропал очередной житель Мурманской области. Родные и близкие 54-летнего Виталия Колобова очень за него переживают, ведь мужчина внезапно исчез. Это случилось 24 февраля около 18.40, когда северянин ушел из дома, который находится в Мончегорске на улице Бредова, 25. С тех пор его местоположение неизвестно.
Виталий был одет в черную куртку с капюшоном, отороченным мехом, черные брюки, черную шапку и коричневые кроссовки.
Приметы: рост 198 сантиметров, худощавого телосложения.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем мончегорце, просят позвонить в полицию по телефонам: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 (круглосуточно).
Напомним: в Мурманске уже почти месяц по всему городу ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который не вернулся домой от друга. Также из пансионата в Зверосовхозе исчез 73-летний пенсионер Геннадий Русяев.
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