В Мончегорске пропал 54-летний мужчина ростом под два метра

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:37:52+03:00

Виталий Колобов вечером 24 февраля ушел из дома и как в воду канул

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Пропал очередной житель Мурманской области. Родные и близкие 54-летнего Виталия Колобова очень за него переживают, ведь мужчина внезапно исчез. Это случилось 24 февраля около 18.40, когда северянин ушел из дома, который находится в Мончегорске на улице Бредова, 25. С тех пор его местоположение неизвестно.

Виталий был одет в черную куртку с капюшоном, отороченным мехом, черные брюки, черную шапку и коричневые кроссовки.

Приметы: рост 198 сантиметров, худощавого телосложения.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем мончегорце, просят позвонить в полицию по телефонам: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

Напомним: в Мурманске уже почти месяц по всему городу ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который не вернулся домой от друга. Также из пансионата в Зверосовхозе исчез 73-летний пенсионер Геннадий Русяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU