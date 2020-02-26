Из пансионата в Зверосовхозе пропал 73-летний пенсионер в черной одежде

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:17:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Не успевают в Мурманской области найти одного потерявшегося человека, как тут же пропадает другой. 17 февраля Геннадий Русяев ушел из пансионата «Август», который расположен в поселке Зверосовхоз на улица Олимпийской, 35. С тех пор местоположение 73-летнего северянина не известно. Пока ведутся поиски, остается надеяться, что с ним не приключилась беда.

Пожилой мужчина был одет в черную болоньевую куртку и черные болоньевые штаны, черную вязаную шапку и черные кроссовки.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Геннадии или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: сейчас в Мурманске продолжают искать 19-летнего Валентина Шемякина, который бесследно исчез еще 5 февраля, не вернувшись домой от друга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU