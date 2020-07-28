2020-07-28T17:14:11+03:00
Происшествия

В подвале дома в Мурманске коммунальщики нашли труп

Погибшим оказался мужчина без определенного места жительства
Варвара РУСЛАНОВА
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В подвале коммунальщиков ждал неприятный сюрприз. Фото: Следственный комитет по Мурманской областиВ подвале коммунальщиков ждал неприятный сюрприз. Фото: Следственный комитет по Мурманской области
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Подготовка к зиме полна сюрпризов и, увы, не всегда приятных. Так, например, коммунальщиков, решивших проверить инженерные сети доме №6 на улице Подстаницкого в Мурманске, ждала страшная находка.

- В подвальном помещении работники коммунальной службы обнаружили тело мужчины. На место прибыла следственно-оперативная группа. При первичном осмотре каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Следы борьбы, волочения отсутствуют, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Погибшим оказался 34-летний мурманчанин, не имеющий постоянного места жительства. По факту гибели проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователям предстоит найти родственников погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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