В подвале дома в Мурманске коммунальщики нашли труп

28 Июль 2020 2020-07-28T17:14:11+03:00

В подвале коммунальщиков ждал неприятный сюрприз. Фото: Следственный комитет по Мурманской области

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Подготовка к зиме полна сюрпризов и, увы, не всегда приятных. Так, например, коммунальщиков, решивших проверить инженерные сети доме №6 на улице Подстаницкого в Мурманске, ждала страшная находка.

- В подвальном помещении работники коммунальной службы обнаружили тело мужчины. На место прибыла следственно-оперативная группа. При первичном осмотре каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Следы борьбы, волочения отсутствуют, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Погибшим оказался 34-летний мурманчанин, не имеющий постоянного места жительства. По факту гибели проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователям предстоит найти родственников погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU