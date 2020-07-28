2020-07-28T12:46:44+03:00
Происшествия

В Мурманске на остановке умер мужчина

По предварительной информации, ему стало плохо с сердцем
Варвара РУСЛАНОВА
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По факту смерти пожилого мужчины начата проверка. Фото: Следственный комитет по Мурманской областиПо факту смерти пожилого мужчины начата проверка. Фото: Следственный комитет по Мурманской области
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К сожалению, и дня не проходит, чтобы в Мурманской области не произошло несчастье. На этот раз беда пришла в семью жителей столицы Заполярья.

- Кто знает, что случилось на "Автопарке"? Лежит труп, накрытый простынкой, - такой анонимный пост появился в группе "Подслушано в Мурманске №1".

- Утром на остановке «Молодежный проезд», что в сторону севера города, было обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался местный житель 1951 года рождения. По словам очевидцев, мурманчанин шел по улице и упал. Никаких преступлений в отношении него совершенно не было. Родственники погибшего подтвердили, что у него были заболевания сердца, - сообщила подробности происшествия старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Тем не менее, в ведомстве уже начали процессуальную проверку по факту гибели мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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