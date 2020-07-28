В Мурманске на остановке умер мужчина

28 Июль 2020 2020-07-28T12:46:44+03:00

По предварительной информации, ему стало плохо с сердцем

Изменить размер текста: A A

К сожалению, и дня не проходит, чтобы в Мурманской области не произошло несчастье. На этот раз беда пришла в семью жителей столицы Заполярья.

- Кто знает, что случилось на "Автопарке"? Лежит труп, накрытый простынкой, - такой анонимный пост появился в группе "Подслушано в Мурманске №1".

- Утром на остановке «Молодежный проезд», что в сторону севера города, было обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался местный житель 1951 года рождения. По словам очевидцев, мурманчанин шел по улице и упал. Никаких преступлений в отношении него совершенно не было. Родственники погибшего подтвердили, что у него были заболевания сердца, - сообщила подробности происшествия старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Тем не менее, в ведомстве уже начали процессуальную проверку по факту гибели мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У рынка в Кандалакше нашли труп. У погибшего мужчины при жизни было пристрастие к алкоголю (Подробности)

На кладбище под Мурманском неизвестный выкопал гроб и вытащил из него тело. Труп женщины злоумышленник положил рядом с могилой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU