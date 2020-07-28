2020-07-28T14:00:25+03:00
Происшествия

ДТП под Кандалакшей: в канале Нивской ГЭС утонули машина и ее пассажир

Водителю легковушки удалось выбраться на берег [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Доставать автомобиль и погибшего мужчину пришлось водолазам. Фото: Северо-Западный РПСОДоставать автомобиль и погибшего мужчину пришлось водолазам. Фото: Северо-Западный РПСО
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Необычное ДТП произошло в поселке Нивский под Кандалакшей в минувшие выходные.

- Происшествие случилось в ночь с 25 на 26 июля. По предварительной информации, 35-летний водитель «ВАЗ-21124» не справился с управлением, и автомобиль упал в отводной канал Нивской ГЭС. Мужчине удалось выбраться на берег, а его пассажир – 37-летний местный житель – остался в салоне, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Вытаскивать из воды легковой автомобиль, который течение успело унести на глубину, пришлось водолазам поисково-спасательного подразделения «Кировск».

- В ходе поисков спасатели обнаружили автомобиль, лежащим на крыше на глубине порядка 7 метров на значительном удалении от места падения. Зацепив машину тросом, спасатели подтянули его ближе к берегу. Тело пассажира эвакуировали на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов, - рассказали подробности в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

В полиции уже начали проверку по этому случаю.

В Нивском со дна отводного канала доставали машину и погибшего мужчину.Автор: Северо-Западный РПСО! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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