ДТП под Кандалакшей: в канале Нивской ГЭС утонули машина и ее пассажир
Необычное ДТП произошло в поселке Нивский под Кандалакшей в минувшие выходные.
- Происшествие случилось в ночь с 25 на 26 июля. По предварительной информации, 35-летний водитель «ВАЗ-21124» не справился с управлением, и автомобиль упал в отводной канал Нивской ГЭС. Мужчине удалось выбраться на берег, а его пассажир – 37-летний местный житель – остался в салоне, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Вытаскивать из воды легковой автомобиль, который течение успело унести на глубину, пришлось водолазам поисково-спасательного подразделения «Кировск».
- В ходе поисков спасатели обнаружили автомобиль, лежащим на крыше на глубине порядка 7 метров на значительном удалении от места падения. Зацепив машину тросом, спасатели подтянули его ближе к берегу. Тело пассажира эвакуировали на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов, - рассказали подробности в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
В полиции уже начали проверку по этому случаю.
В Нивском со дна отводного канала доставали машину и погибшего мужчину.Автор: Северо-Западный РПСО! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU