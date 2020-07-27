ДТП в Апатитах: иномарка на «зебре» сбила 11-летнего мальчика на самокате
Вечерняя прогулка на самокатах для двух мальчишек едва не закончилась трагедией. К счастью, удар иномарки пришелся по касательной, и серьезных травм ребенку удалось избежать.
- В 20.32 26 июля у дома №30 на улице Ферсмана в Апатитах произошла авария. Водитель Ford Focus совершил наезд на 11-летнего пешехода, переходившего на самокате проезжую часть по «зебре». Ребенок с телесными повреждениями доставлен в медучреждение Кировска. Проводится проверка, - рассказала «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записи с них хорошо видно, что мальчишек на самокатах было двое. Первый успел проскочить опасное место буквально за секунду до того, как иномарка сбила его друга. Кто виноват в случившемся: низкое солнце, или невнимательность водителя, теперь разбираются сотрудники дорожной полиции.
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