ДТП в Апатитах: иномарка на «зебре» сбила 11-летнего мальчика на самокате

27 Июль 2020 2020-07-27T16:40:11+03:00

Его друг успел проскочить перед машиной за доли секунды до столкновения [видео]

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Вечерняя прогулка на самокатах для двух мальчишек едва не закончилась трагедией. К счастью, удар иномарки пришелся по касательной, и серьезных травм ребенку удалось избежать.

- В 20.32 26 июля у дома №30 на улице Ферсмана в Апатитах произошла авария. Водитель Ford Focus совершил наезд на 11-летнего пешехода, переходившего на самокате проезжую часть по «зебре». Ребенок с телесными повреждениями доставлен в медучреждение Кировска. Проводится проверка, - рассказала «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записи с них хорошо видно, что мальчишек на самокатах было двое. Первый успел проскочить опасное место буквально за секунду до того, как иномарка сбила его друга. Кто виноват в случившемся: низкое солнце, или невнимательность водителя, теперь разбираются сотрудники дорожной полиции.

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