2020-07-27T16:40:11+03:00
Происшествия

ДТП в Апатитах: иномарка на «зебре» сбила 11-летнего мальчика на самокате

Его друг успел проскочить перед машиной за доли секунды до столкновения [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Прогулка на самокатах закончилась столкновением с иномаркой.Прогулка на самокатах закончилась столкновением с иномаркой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вечерняя прогулка на самокатах для двух мальчишек едва не закончилась трагедией. К счастью, удар иномарки пришелся по касательной, и серьезных травм ребенку удалось избежать.

- В 20.32 26 июля у дома №30 на улице Ферсмана в Апатитах произошла авария. Водитель Ford Focus совершил наезд на 11-летнего пешехода, переходившего на самокате проезжую часть по «зебре». Ребенок с телесными повреждениями доставлен в медучреждение Кировска. Проводится проверка, - рассказала «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записи с них хорошо видно, что мальчишек на самокатах было двое. Первый успел проскочить опасное место буквально за секунду до того, как иномарка сбила его друга. Кто виноват в случившемся: низкое солнце, или невнимательность водителя, теперь разбираются сотрудники дорожной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где произошло ДТП с лосем, видео которого набрало больше 4 тысяч просмотров. «Комсомолка» выяснила, произошла ли страшная авария в Мурманской области [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса на 27 июля 2020 года
Аэропорт "Мурманск" эвакуируют из-за угрозы взрыва
Ученые нашли у Мурманской области крайне негативные тенденции к снижению социально-экономического положения
ДТП в Апатитах: иномарка на «зебре» сбила 11-летнего мальчика на самокате
В Мурманске ночную сходку дрифтеров разогнала полиция
У рынка в Кандалакше нашли труп
К осени в Мурманске сдадут стадион на улице Гвардейской и новое здание областного суда
ЖительМурманска шесть лет бегал от приговора за торговлю наркотиками в особо крупном размере
В Умбе украли живую черепашку
В Мурманске ищут 50-летнего мужчину с эпилепсией
Губернатор Мурманской области: «Церковь Петра и Павла в Варзуге надо сохранить!»
Губернатор Мурманской области поручил разобраться с дорогой на Варзугу
Где в Мурманской области с 27 июля введут ограничения на посещение лесов
Губернатор Мурманской области: "Дом культуры моряков в Мурманске находится в ужасном состоянии"
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Заболеваемость пусть незначительно, но снижается»
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 27 июля 2020 года составило 68 человек
Мурманская область получила 1,4 миллиарда рублей из резервного фонда кабмина
В Кандалакшском районе во время купания утонула 11-летняя девочка
На озере Сорока в Мурманске утонул мужчина
За неделю леса в Мурманской области горели четыре раза
Погода в Мурманске и области 27 июля 2020 года
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге открыл уникальный Ил-2 из Мурманской области