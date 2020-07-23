Где произошло ДТП с лосем, видео которого набрало больше 4 тысяч просмотров

23 Июль 2020 2020-07-23T16:18:31+03:00

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- В Мурманской области в районе Лапландского заповедника произошла авария. Лось попал под колеса легкового автомобиля. Машина сильно разбита. Восстанавливать ее уже нет смысла. Дикое животное погибло. Водитель остался жив. На месте работали спасательные службы: медики скорой медицинской помощи, пожарные и дорожные полицейские, - такое описание сопровождает видео, которое появилось в сети и в ряде некоторых СМИ.

Авария, действительно, страшная. Сохатый пробил металлический кузов Ford и разлегся прямо на пассажирском сидении. Однако, как выяснилось, к Мурманской области это ДТП не имеет никакого отношения.

- В последние несколько недель на территории нашего региона не было подобных дорожно-транспортных происшествий, - сообщила «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская. – Последняя авария с лосем произошла 2 июля на 1372 километре автодороги «Кола». Животное выскочило из леса перед Opel Vectra. Лось погиб. Водитель и его пассажир – в больнице.

Как удалось выяснить «Комсомолке», авария, попавшая на видео, произошла в Тверской области. И Мурманская область далеко не первый регион, которому приписали это ДТП. До этого пользователи утверждали, что лося сбили на Серовском тракте под Екатеринбургом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/792228" frameborder="0"></iframe> Авария с лосем.Автор: соцсети! другой источник

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