Погода в Мурманске и области 27 июля 2020 года

27 Июль 2020 2020-07-27T08:00:30+03:00

Какая погода будет в Мурманской области 27 июля 2020 года

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Северяне благодарят погоду за тепло в июле, ведь редко когда можно, пусть и в середине лета, позагорать или выйти из дома без куртки.

Постоит ли теплая погода еще?

- 27 июля нас ждет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20 +25°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

По данным паблика в “ВКонтакте” “Погода в Мурманске”, теплее всего в этот день было в 1980 году: 28,2 градуса выше нуля. А вот самым холодным стал 1929 год: всего 1,8 градуса.

Напомним: сейчас в Мурманской области идет период белых ночей.

Также северянам оставлять без внимания, что из-за жары и редких дождей в лесах слишком сухо, поэтому установлен высокий класс пожарной опасности: вход и въезд в лесничества ограничен.

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ИСТОЧНИК KP.RU