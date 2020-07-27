Погода в Мурманске и области 27 июля 2020 года
Северяне благодарят погоду за тепло в июле, ведь редко когда можно, пусть и в середине лета, позагорать или выйти из дома без куртки.
Постоит ли теплая погода еще?
- 27 июля нас ждет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20 +25°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.
По данным паблика в “ВКонтакте” “Погода в Мурманске”, теплее всего в этот день было в 1980 году: 28,2 градуса выше нуля. А вот самым холодным стал 1929 год: всего 1,8 градуса.
Напомним: сейчас в Мурманской области идет период белых ночей.
Также северянам оставлять без внимания, что из-за жары и редких дождей в лесах слишком сухо, поэтому установлен высокий класс пожарной опасности: вход и въезд в лесничества ограничен.
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ИСТОЧНИК KP.RU