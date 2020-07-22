На широте Мурманска заканчивается полярный день

22 Июль 2020 2020-07-22T16:10:19+03:00

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Не заходящему за горизонт солнцу пора говорить "до свидания": полярный день постепенно покидает Кольский полуостров. Так, в Хибинах с ним уже попрощались, а теперь пока это сделать и столице Заполярья.

22 июля в Мурманске мы в последний раз видим не заходящее за горизонт светило. Полярный день на широте Мурманска начался 21 мая после периода белых ночей. 23 июля жители города-героя впервые встретят закат, а затем почти до конца августа будет длиться период белых ночей.

Напомним: июль в этом году балует северян теплой погодой, столбик термометра поднимается до +28 градусов и выше, вода в реке Кола прогрелась до 24 градусов. Несмотря на запрет областного МЧС, северяне идут купаться. И иногда их ждут сюрпризы, например, на Семеновском озере нашли червя-паразита.

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ИСТОЧНИК KP.RU