У дороги в аэропорт «Мурманск» гуляет пара лосей

Водитель под Мурманском вовремя заметил лося на обочине. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дикие животные прекрасны, но наблюдать за ними лучше со стороны и в лесу. Встреча с крупными обитателями леса на дороге грозит не менее крупными неприятностями.

У дороги в аэропорт «Мурманск» проезжающие мимо автолюбители заметили пару лосей. Явно молодые любопытные животные было собирались перейти проезжую часть, но завидев машину, с подозрением на нее покосились и решили ретироваться в лес. Оно, конечно, и к лучшему.

Тем не менее, водитель снизил скорость и был готов остановить своего «железного коня» в любой момент, хотя его пассажирка и просила его ехать дальше, но аккуратно.

Напомним: этим летом северяне уже испытывали на прочность свой автомобиль - на трассе Кировск - Коашва не удалось избежать столкновения с переходящим дорогу парнокопытным. Теперь прокуратура через суд добивается, чтобы страховая компания возместила государству нанесенный ему ущерб.

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