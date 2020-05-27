2020-05-27T12:04:56+03:00
Происшествия

Сбитого лося на трассе Кировск – Коашва оценили в 80 тысяч рублей

Прокуратура через суд добивается, чтобы страховая компания возместила ущерб природе
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Кто будет платить за сбитого лося, решит суд.Кто будет платить за сбитого лося, решит суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Одна из самых страшных вещей, какая может случиться на дороге – перебегающий дорогу лось. Даже если водителю и его пассажирам удастся выжить в аварии, то придется за свой счет восстанавливать машину, а потом и ущерб государству. Правда, если есть полис ОСАГО, то последнее ляжет на плечи страховой компании.

- 5 мая на 19 километре дороги Кировск – Коашва произошло ДТП. Land Rover сбил лося. Животное погибло. Окружающей среде региона нанесен ущерб в 80 тысяч рублей, - сообщает природоохранная прокуратура Мурманской области.

К счастью, внедорожник был застрахован, а водитель не стал скрываться и сам вызвал инспекторов ДПС. Поэтому природоохранная прокуратура обратилась в суд о взыскании со страховой компании ущерба, причиненного объекту животного мира. Пока служители Фемиды не вынесли решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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