2020-05-08T13:00:30+03:00
Происшествия

На трассе Кировск-Коашва сбили лося

Водитель Land Rover пытался избежать столкновения, но не смог
Наталья ЛОБАНОВА
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Копытный зверь погиб от полученных травм. Фото: vk.com/narodnoetvxКопытный зверь погиб от полученных травм. Фото: vk.com/narodnoetvx
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В Мурманской области лоси представляют серьезную опасность для водителей. Вот и на днях лось выбежал под колеса иномарки, ехавшей в сторону поселка Коашва. Как бы не пытался автовладелец вырулить, столкновения с копытным зверем избежать, к сожалению, не удалось.

- Ночью 5 мая на 19 километре + 950 метров автодороги Кировск-Коашва водитель автомобиля Land Rover допустил наезд на лося. От полученных ударов животное скончалось на месте ДТП, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Стоит отдать должное водителю, который не бросил все как есть, а последовал закону - вызвал на место аварии сотрудников госавтоинспекции. Они изучили обстоятельства произошедшего, — дорожных знаков там не было, поэтому претензий к водителю не нашлось. След на дороге подтвердил, что хозяин авто пытался объехать лесного обитателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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