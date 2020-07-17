Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: социальные учреждения перевели на вахтовый метод работы

17 Июль 2020 2020-07-17T13:40:49+03:00

Мера нужна, чтобы не подвергать их постоятельцев лишней опасности

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Коронавирус коварен тем, что пробирается везде. Можно самоизолироваться дома, а потом сходить всего раз в магазин без средств защиты и вернуться уже зараженным.

В Мурманской области были случаи, когда коронавирус проникал в правоохранительные органы, заражал медработников. В группе риска также соучреждения. Например, инфицированы были постояльцы психдиспенсера в Апатитах.

После ряда случаев в правительстве региона пошли на дополнительные меры.

- Все областные учреждения социального профиля, например, дома престарелых, центры помощи детям, перевели на режим работы вахтовым методом на 14 дней. Обязательно тестирование проходят и работники, и постояльцы, - рассказала глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

По словам вице-губернатора Оксаны Демченко, среди компаний с вахтовым методом работы в Мурманской области за последнее время были зафиксированы два случая коронавируса, которые сразу были локализованны и не получили распространение.

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