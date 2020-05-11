2020-05-11T08:52:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: пациенты и медработники психиатрической больницы заразились коронавирусом

COVID-19 диагностировали у десяти человек
Мария ПАШЕНКОВА
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Медработники из-за коронавируса в зоне риска.Медработники из-за коронавируса в зоне риска.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В случае с коронавирусом определены группы риска, которым эта болезнь угрожает особенно. В их числе лица старше 65 лет; те, кто имеет определенные заболевания (сахарный диабет, астму, проблемы с весом, сердцем и т.д.). Также к уязвимым относятся и те, кто живет в пансионатах, домах престарелых или проходит лечение в спецучреждениях. К таким отнесены и пациенты психбольниц.

В Мурманской областной психиатрической больнице, что находится в Апатитах, произошла вспышка коронавируса.

- Диагноз был поставлен пяти пациентам и пяти медработникам, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Первый случай коронавируса в психиатрической больнице был зафиксирован еще 18 апреля. В штабе отметили, что один медработник и четыре пациента уже излечились, остальные проходят лечение. Ранее губернатор Андрей Чибис подписал постановление, которым утвердил перечень медучреждений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, в который вошла и Мурманская областная психиатрическая больница.

Апатитско-Кировская агломерация - второй крупнейший очаг COVID-19 в регионе. В совокупности здесь 173 заболевших (104 в Апатитах и 69 в Кировске). По числу пациентов агломерация уступает место только Белокаменке, где заразились 2008 пациентов на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений.

Именно в Апатитах было возбуждено первое в Заполярье уголовное дело по несоблюдению режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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