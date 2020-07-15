2020-07-15T13:38:40+03:00
Общество

«Дорогу поднимут, а извилистые отрезки выравняют»: Продолжение реконструкции объездной в Мурманске

Как изменится 5-километровый участок от мусоросжигательного завода до развилки на Североморск
Елена МОЛОДЦОВА
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К работе преображения трассы уже приступили.К работе преображения трассы уже приступили.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Не успело завершиться строительство современной двухуровневой развязки на юге Восточно-объездной дороги под Мурманском, как дорожники приступили к еще одной не менее грандиозной реконструкции на севере. Работы начались на участке с 14 по 19 километр трассы в Ленинском округе города-героя – от кольца у мусоросжигательного завода до развилки на Североморск.

- Существующий двухполосный пятикилометровый отрезок расширят до четырех полос движения, разграничив транспортные потоки разделительной полосой шириной 2,8 метров, и осветив с двух сторон дороги. Также построят подземный пешеходный переход длиной 55 метров в районе «Южного склона», - рассказали в Управлении федеральной дороги «Кола».

Кроме того, памятуя прошедший паводок, участки трассы, оказавшиеся минувшей весной в зоне подтопления, поднимут, а сам профиль дороги исправят за счет устройства выемок и насыпей от 1,5 до 6 метров высотой, а также спрямления извилистых отрезков.

Увы, из-за реконструкции дороги придется срубить 4765 зеленых насаждений, в том числе 1196 ив, 3221 березу, 104 сосны, 196 рябин, 29 ольх, 17 кустарников можжевельника и 2 ели. Работы завершатся в 2023 году и обойдутся федеральному бюджету почти в 4 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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