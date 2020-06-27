2020-06-27T10:26:27+03:00
Общество

В Мурманской области приняли закон о "наливайках"

Продажу алкоголя запретили в торговых точках, которые находятся в жилых домах, если не соблюдается ряд условий
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области закроется почти 80 "наливаек".В Мурманской области закроется почти 80 "наливаек".Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ноябре прошлого года губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил войну "наливайкам". Северян спросили, что бы они хотели видеть на месте таких торговых точек, а в облдуму поступил законопроект, ограничивающий их деятельность.

Парламентарии поддержали документ на заседании 26 июня.

- Правовой акт предусматривает дифференцированный подход к определению площади зоны обслуживания, так называемых "наливаек". Кроме того, устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также пристроенных к ним помещениях, вход в которые для покупателей находится со стороны подъездов или со стороны детских или спортивных площадок, на расстоянии менее 50 метров. Для подписания и обнародования закон направлен губернатору Мурманской области, - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Теперь в Мурманской области могут закрыться 80 "наливаек", речь идет о тех торговых точках где, в том числе, площадь помещения меньше 50 кв.м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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