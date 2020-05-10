В Мурманской области готовят законопроект, ограничивающий работу «наливаек»

10 Май 2020 2020-05-10T09:59:50+03:00

Предполагается, что новый закон оставит в области только кафе с качественным сервисом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед властями стоит задача закрыть питейные заведения и сохранить кафе с качественным сервисом

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Полгода назад губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил войну, так называемым, «наливайкам». Правда, борьба с питейными заведениями оказалась не очень успешной. Но теперь, кажется, грядет новый виток.

- Мы добивались принятия соответствующего закона на федеральном уровне, который дает полномочия регионам ограничивать возможности развития «наливаек». Сейчас обсуждаются нормы, которые необходимо прописать в областном законе, чтобы сократить количество таких заведений либо вообще их закрыть, – отметил Андрей Чибис.

Предполагается, что законопроет об ограничениях для «наливаек» Мурманская областная Дума рассмотрит уже в мае. Пока известно, что скорее всего будет увеличена площадь объектом общепита, реализующих алкоголь и расположенных в жилых многоквартирных домах, а вход для посетителей не должен находиться со стороны подъезда, детской и спортивной площадки, оборудованных зон отдыха.

- Наша задача – закрыть «наливайки», но сохранить работу кафе, которые оказывают качественный сервис населению, – подчеркнул глава региона.

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