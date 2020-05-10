В Мурманской области готовят законопроект, ограничивающий работу «наливаек»
Полгода назад губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил войну, так называемым, «наливайкам». Правда, борьба с питейными заведениями оказалась не очень успешной. Но теперь, кажется, грядет новый виток.
- Мы добивались принятия соответствующего закона на федеральном уровне, который дает полномочия регионам ограничивать возможности развития «наливаек». Сейчас обсуждаются нормы, которые необходимо прописать в областном законе, чтобы сократить количество таких заведений либо вообще их закрыть, – отметил Андрей Чибис.
Предполагается, что законопроет об ограничениях для «наливаек» Мурманская областная Дума рассмотрит уже в мае. Пока известно, что скорее всего будет увеличена площадь объектом общепита, реализующих алкоголь и расположенных в жилых многоквартирных домах, а вход для посетителей не должен находиться со стороны подъезда, детской и спортивной площадки, оборудованных зон отдыха.
- Наша задача – закрыть «наливайки», но сохранить работу кафе, которые оказывают качественный сервис населению, – подчеркнул глава региона.
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