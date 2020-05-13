В Мурманской области планируется закрыть порядка 80 «наливаек»

13 Май 2020 2020-05-13T10:50:46+03:00

В правительстве готовят новые преграды для северян на пути к алкоголю. Фото: Олег УКЛАДОВ

Такие точки общепита просто не смогут обеспечить необходимую площадь зала обслуживания посетителей

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Объявленная еще полгода назад губернатором Мурманской области Андреем Чибисом война «наливайкам» идет. И в данный момент в правительстве региона готовят контрудар по таким заведениям.

- Анализ показал, что установленная федеральным законом площадь зала обслуживания посетителей 20 квадратных метров не даст необходимого эффекта, то есть не позволит исключить из перечня розничной продажи алкоголя торговые точки, формально переоборудованные в предприятия общественного питания, - доложил вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов. – Считаем целесообразным увеличить площадь зала обслуживания посетителей в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, до 50 квадратных метров.

Сегодня лицензии на розничную продажу алкоголя в Мурманской области имеют 429 предприятий общепита. Еще около сотни реализуют пиво и пивные напитки – на них специального разрешения не требуется. С введением нового закона закрыться придется порядка 80 «наливайкам», располагающимся в переоборудованных квартирах первых этажей в многоквартирных домах.

- Предлагаем переоборудовать их в магазины. Однако будут ограничения и для торговых точек. Например, будет запрещена продажа алкоголя, а также розлив пива и пивных напитков магазинам, располагающимся в многоквартирных домах, и чьи входы находятся со стороны подъездов, детских или спортивных площадок и оборудованных зон отдыха, - отметил Дмитрий Филиппов.

Однако при подготовке законопроекта предусмотрят и дифференцированный подход, в частности учитывающий количество населения в конкретном населенном пункте.

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