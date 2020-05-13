2020-05-13T10:50:46+03:00
Общество

В Мурманской области планируется закрыть порядка 80 «наливаек»

Такие точки общепита просто не смогут обеспечить необходимую площадь зала обслуживания посетителей
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В правительстве готовят новые преграды для северян на пути к алкоголю.В правительстве готовят новые преграды для северян на пути к алкоголю.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Объявленная еще полгода назад губернатором Мурманской области Андреем Чибисом война «наливайкам» идет. И в данный момент в правительстве региона готовят контрудар по таким заведениям.

- Анализ показал, что установленная федеральным законом площадь зала обслуживания посетителей 20 квадратных метров не даст необходимого эффекта, то есть не позволит исключить из перечня розничной продажи алкоголя торговые точки, формально переоборудованные в предприятия общественного питания, - доложил вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов. – Считаем целесообразным увеличить площадь зала обслуживания посетителей в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, до 50 квадратных метров.

Сегодня лицензии на розничную продажу алкоголя в Мурманской области имеют 429 предприятий общепита. Еще около сотни реализуют пиво и пивные напитки – на них специального разрешения не требуется. С введением нового закона закрыться придется порядка 80 «наливайкам», располагающимся в переоборудованных квартирах первых этажей в многоквартирных домах.

- Предлагаем переоборудовать их в магазины. Однако будут ограничения и для торговых точек. Например, будет запрещена продажа алкоголя, а также розлив пива и пивных напитков магазинам, располагающимся в многоквартирных домах, и чьи входы находятся со стороны подъездов, детских или спортивных площадок и оборудованных зон отдыха, - отметил Дмитрий Филиппов.

Однако при подготовке законопроекта предусмотрят и дифференцированный подход, в частности учитывающий количество населения в конкретном населенном пункте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка из Мурманска ударила сына ножом в живот из-за его пристрастия к алкоголю. Женщине светит до 10 лет лишения свободы (Подробности)

Жителя Мурманска высадили с поезда в Петрозаводске, где он украл велосипед ради покупки алкоголя. Северянину светит до пяти лет лишения свободы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области на коронавирус будут тестировать беременных, сотрудников детских садов и соцработников
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Кольской районной больнице развернули ковидный госпиталь на 80 коек
Видеоролик с «замурованными» военными в Луостари, у которых якобы подтвердился коронавирус, оказался фейком
Правительство РФ утвердило создание ТОР в Мурманской области
Жителям Мурманска предложили оценить новые остановки для города
#РекордПобеды51: Жители Мурманской области отжались 65 тысяч раз
Выход из режима самоизоляции в Мурманске: за один день в Мурманской области раздали более 100 тысяч бесплатных медицинских масок
В Мурманской области планируется закрыть порядка 80 «наливаек»
Выход из режима самоизоляции в Мурманске: нужна ли справка для детского сада
Глава администрации Мурманска о реконструкции сквера вокруг памятника Кирову: "Безобразие!"
13-летняя девочка из Мурманска привезла в Карелию коронавирус
По Мурманску раскидали фарш с отравой
Медведи проснулись: следы косолапых видели в Ковдорском районе и у Верхнетуломского
В Кильдинстрое всем миром спасают собаку, застрявшую на льдине
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: въезд в ряд городов ограничен