2019-11-26T13:35:46+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области спросил у северян, что они хотят видеть на месте «наливаек»

В отчете его подчиненных о борьбе с распивочными фигурирует подпольный пивзавод, закрытый еще в июле
Елена ЧУМАКОВА
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В Заполярье уже закрыли 10 "наливаек". Фото: Правительство Мурманской областиВ Заполярье уже закрыли 10 "наливаек". Фото: Правительство Мурманской области
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Не прошло и двух недель, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил войну, так называемым, «наливайкам», а в правительстве региона уже создали штаб по борьбе с распивочными, проводят жесткие проверки и обзавелись бравыми отчетами.

- Прекращена деятельность 10 таких пунктов общественно питания. Одни из них - диско-бар «Арктика» на проезде Связи. Многим не выданы лицензии, - доложил вице-губернатор Мурманской области Александр Хомяков. – По линии МВД проведено 300 проверок, в ходе которых выявлено 137 административных правонарушений. К ответственности привлечено 17 юридических лиц, 95 индивидуальных предпринимателей и 11 физических лиц. В том числе в Ленинском округе Мурманска был обнаружен незаконный пивной завод, на котором было изъято 3000 литров пива и такое же количество варилось.

Конечно, подпольную пивоварню закрыли не сейчас, а еще в июле, но победа над ней, несомненно, украсила отчет чиновников. Тем не менее, к борьбе с «наливайками» подключилась прокуратура и даже студенты юридического факультета МАГУ, которые вызвались сами проводить проверки и писать жалобы в случае нарушений.

- Дал коллегам поручение придумать, что должно открыться на месте этих заведений. Хочу услышать мнение жителей Мурманской области, - кинул клич в соцсетях Андрей Чибис.

Среди озвученных северянами вариантов звучат бесплатные детские и подростковые клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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