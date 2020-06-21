В Мурманской области искали двух дайверов, пропавших год назад

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:46:48+03:00

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16 июля 2019 года возле мыса Палтусово в Печенгском заливе перо случилась беда: четыре дайвера совершали погружение, двое в одной связке смогли подняться, а вот еще два человек бесследно пропали.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), оно ведется с участием следователей из Финляндии, так как один из пропавших был гражданином этой страны.

В прошлом году спасатели несколько недель искали пропавших дайверов, в том числе с использованием специальной техники. Но безуспешно. После завершения официальных поисков, на местности работали друзья спортсменов.

В этом году к мысу снова прибыли спасатели.

- Спасатели Мурманского АКАСЦ - филиала СЗРПСО МЧС России по заявке правоохранительных органов выезжали в н.п.Лиинахамари для повторных поисков двух дайверов, пропавших в Печенгском заливе. За два дня спасателями произведено шесть водолазных спусков, осмотрено более 10 километров береговой линии. Тел дайверов не обнаружено, - сообщили в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.

В трагедии в Печенгском заливе обвиняют инструктора, который проводил погружение.

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