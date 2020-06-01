Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 560 госпитализированных 6 человек – в тяжелом состоянии и 2 подключены к ИВЛ»

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:17:51+03:00

В Мурманской области всего два человека подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Увы, с каждым днем в Мурманской области выявляют новых заболевших. И если очаг в Белокаменке практически утих, то на остальной территории эпидемия продолжает полыхать. Ситуация остается тревожной, требуя от людей максимального соблюдения ограничительных мер.

- На 1 июня в регионе подтвержден 3264 случай COVID-19, из которых 64% уже выздоровели. Летальный исходов по-прежнему семь, - рассказал о ситуации министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – В стационарах находится 560 человек. Из них 129 человек – в состоянии средней тяжести, 6 человек – в тяжелом и 2 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в Заполярье создано 828 коек для больных ковидом. Места свободные еще есть. Кроме того, в регионе есть 15-кратный запас лекарственных препаратов. Со средствами индивидуальной защиты для врачей также все в порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска. Пока нет подробностей, как будет организован этот режим (Подробности)

Северный флот о ситуации с коронавирусом: «Вспышки на крейсере «Петр Великий» нет».Флагман Северного флота дезинфицируют четыре раза в сутки (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд». Андрей Чибис объяснил, с чем связано такое решение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU