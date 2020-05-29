Улицы Мурманска будут патрулировать казаки
Порядок на улице в это время особенно важен. И теперь у сотрудников полиции в столице Заполярье появились помощники.
- Казаки Мурманского городского казачьего общества официально включены в реестр народных дружин. Теперь отряд будет помогать в поисках пропавших без вести и привлекаться к охране общественного порядка, - сообщает пресс-службы УМВД по Мурманской области.
Прежде чем казаки заступили на службу, они прошли подробный инструктаж и получили удостоверения народных дружинников.
Напомним: в начале пандемии коронавируса казаки заявляли о своей готовности следить за соблюдением северянами режима самоизоляции. Однако их помощь не понадобилась, а с 12 мая режим стал носить не обязательный, а рекомендательный характер и необходимость в этом и вовсе отпала. Однако часть ограничительных мер, введенных из-за эпидемии, все же еще не сняты. Так что помощь казаков точно не будет лишней.
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