2020-05-29T16:49:27+03:00
Общество

Улицы Мурманска будут патрулировать казаки

А еще народные дружинники будут помогать в поисках пропавших людей
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Казаки вышли на патрулирование улиц. Фото: Пресс-служба УМВД по Мурманской областиКазаки вышли на патрулирование улиц. Фото: Пресс-служба УМВД по Мурманской области
Изменить размер текста:

Порядок на улице в это время особенно важен. И теперь у сотрудников полиции в столице Заполярье появились помощники.

- Казаки Мурманского городского казачьего общества официально включены в реестр народных дружин. Теперь отряд будет помогать в поисках пропавших без вести и привлекаться к охране общественного порядка, - сообщает пресс-службы УМВД по Мурманской области.

Прежде чем казаки заступили на службу, они прошли подробный инструктаж и получили удостоверения народных дружинников.

Напомним: в начале пандемии коронавируса казаки заявляли о своей готовности следить за соблюдением северянами режима самоизоляции. Однако их помощь не понадобилась, а с 12 мая режим стал носить не обязательный, а рекомендательный характер и необходимость в этом и вовсе отпала. Однако часть ограничительных мер, введенных из-за эпидемии, все же еще не сняты. Так что помощь казаков точно не будет лишней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Истощенных собак из Молочного обследуют ветеринары. Специалисты уже осмотрели животных в присутствии владелицы и полиции (Подробности)

Соцсети: в Мурманске произошла массовая драка подростков. Однако в полицию города сообщений о ней не поступало (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске женщина попала под автобус
Улицы Мурманска будут патрулировать казаки
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: почему жители Мурманской области не могут лечить коронавирус дома
Жителей Кировска просят помочь привести в порядок квартиру после пожара, в котором погиб человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 30 детей с COVID-19 госпитализированы в больницу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: когда будут открыты спортзалы, фитнесс-центр и большие магазины
Житель Мурманска из окна своей квартиры заметил в палисаднике труп
В министерстве строительства Мурманской области работает ФСБ
В Мурмашах паводок начал размывать дорогу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Будем наказывать тех, кто приезжает на семужью рыбалку и не соблюдает самоизоляцию»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе провели более 90 тысяч тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Наша задача, чтобы один человек заражал не более одного человека»