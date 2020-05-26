Соцсети: в Мурманске произошла массовая драка подростков

26 Май 2020 2020-05-26T11:29:47+03:00

Информацию о драке подростков в Мурманске в полиции не подтвердили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако в полицию города сообщений о ней не поступало

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Детская тема и насилие в отношении несовершеннолетних и с их участием в Мурманской области стоит довольно остро. Тем более, что часто попадает на федеральные каналы. Недавно, например, Первый канал показал историю восьмилетнего мальчика, которого избил 25-летний отчим. Случилось она в Мончегорске.

Также пристальное внимание вызывают драки между подростками или если они агрессивны к взрослым. Напомним: в Кандалакше жестокий школьник закопал 10-летнего мальчика живым в снег. В Апатитах подростки напали на полицейских.

В Мурманске соцсети второй день подряд сообщают о массовых драках подростков на улице Копытова. Первая якобы произошла 24 мая у дома №7, а вторая - сутками позже у дома №38.

Однако в УМВД России по Мурманской области сообщили "КП", что сообщений о таких конфликтах в полицию не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU