2020-03-31T16:08:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области: Казаки готовы выйти патрулировать улицы вместе с сотрудниками правоохранительных органов

Если меры ужесточат, то на улицы городов для патрулирования готовы выйти казаки
Елена МОЛОДЦОВА
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Казаки готовы помочь полиции патрулировать улицы.Казаки готовы помочь полиции патрулировать улицы.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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К 31 марта количество заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось до 11 человек, а еще 15 северянам поставлен пока предварительный диагноз. В Мурманской области продолжает действовать режим самоизоляции. Пока просьба оставаться дома носит рекомендательный характер, но вполне возможно, что в ближайшее время власти решат ужесточить меры.

- Если будет необходимость, 15 наших казаков готовы выйти вместе с сотрудниками полиции на патрулирование улиц не только Кольского района, но и Мурманска. Пока наша помощь не требуется – на улицах нет большого скопления людей, да и погода пока не способствуют праздному времяпрепровождению, - рассказал "КП" атаман Кольского хуторского казачьего общества Игорь Гуменной.

Тем временем, сами казаки стараются дисциплинировано соблюдать самоизоляцию и не упускают шанс побыть дома с семьями. К тому же, соборование из-за коронавируса временно отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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