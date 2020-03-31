Режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области: Казаки готовы выйти патрулировать улицы вместе с сотрудниками правоохранительных органов

31 Март 2020 2020-03-31T16:08:16+03:00

Если меры ужесточат, то на улицы городов для патрулирования готовы выйти казаки

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К 31 марта количество заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось до 11 человек, а еще 15 северянам поставлен пока предварительный диагноз. В Мурманской области продолжает действовать режим самоизоляции. Пока просьба оставаться дома носит рекомендательный характер, но вполне возможно, что в ближайшее время власти решат ужесточить меры.

- Если будет необходимость, 15 наших казаков готовы выйти вместе с сотрудниками полиции на патрулирование улиц не только Кольского района, но и Мурманска. Пока наша помощь не требуется – на улицах нет большого скопления людей, да и погода пока не способствуют праздному времяпрепровождению, - рассказал "КП" атаман Кольского хуторского казачьего общества Игорь Гуменной.

Тем временем, сами казаки стараются дисциплинировано соблюдать самоизоляцию и не упускают шанс побыть дома с семьями. К тому же, соборование из-за коронавируса временно отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU