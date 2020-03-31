Коронавирус в Мурманской области, последние новости на 31 марта 2020 года: 11 человек заболели, 15 с предварительно положительным диагнозом

В Мурманской области зафиксировали резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Еще буквально несколько часов назад было известно о 6 случаях COVID-19, теперь их почти в два раза больше.

- На 14.00 31 марта в Мурманской области 11 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус". У двух пациентов вирус подтвердился после возвращения из туристической поездки в ОАЭ. Они доставлены в инфекционное отделение областной больницы им. Баяндина в Мурманске. Коронавирус подтвержден также у четырех граждан, контактировавших с мужчиной из Апатитов, вернувшимся с Кубы и грубо нарушившим самоизоляцию. Двое из них помещены в Апатитско-Кировскую ЦГБ и в инфекционное отделение областной больницы им. Баяндина в Мурманске, - уточнили в оперативном штабе.

Ранее COVID-19 диагностировали у 31-летнего жителя Апатитов и жительницы Мончегорска, которая привезла болезнь из отпуска в Испании. Из-за безрассудства "кубинца" Апатиты и Кировск были закрыты на карантин. Также въезд ограничен в Мончегорск, Оленегорск, Ковдорский район, Ура-Губу, Териберку и Полярные Зори. Предварительно положительный диагноз у 15 жителей области. Из больницы выписали нулевого пациента Мурманской области.

Жителей Мурманской области настоятельно просят не нарушать режим самоизоляции. Все должны сидеть дома и выходить только в случае большой необходимости. Напомним: уважительных причин всего 6. Особенно важно быть дома северянам старше 65 лет и имеющим определенные болезни.

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