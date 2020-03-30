2020-03-31T14:46:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 31 марта 2020 года: шесть человек заболели, один выздоровел

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Мурманской области на 31 марта
Мария ПАШЕНКОВА
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31 марта диагноз COVID-19 подтвердился у еще одного жителя Мурманской области.31 марта диагноз COVID-19 подтвердился у еще одного жителя Мурманской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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31 марта оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что количество пациентов с коронавирусом в регионе выросло. Еще по данным на 30 марта таких было пять человек, теперь же - плюс один.

- Диагноз подтвердился у мужчины, который контактировал с жителем Апатитов, вернувшимся с Кубы и нарушившим режим самоизоляции. Пациент был госпитализирован 29 марта, - уточнили в оперативном штабе.

Напомним: 31-летний житель Апатитов вернулся из отпуска на Кубе и сразу вышел на работу, помимо этого он посещал досуговые места и ездил на общественном транспорте. Спустя неделю беспечной жизни он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Мало того что он сам заболел коронавирусом, так еще и заразил несколько человек.

Сейчас Апатиты и Кировск закрыты на карантин - въехать в эти города можно только по прописке.

Также COVID-19 диагностировали у отдыхавшей в Испании жительницы Мончегорска. А вот "нулевой" пациент в Мурманской области - 19-летний шахматист из Ирландии - уже выписался из больницы абсолютно здоровым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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