Истощенных собак из Молочного обследуют ветеринары

28 Май 2020 2020-05-28T13:50:49+03:00

Появилась версия, что этой амбули 13 лет, и у нее рак. Фото: Комитет по ветеринарии Мурманской области

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История с истощенными собаками из Молочного не осталась без внимания компетентных органов. Напомним: всю зиму жители поселка наблюдали, как владельцы выгуливают двух породистых животных, которые больше напоминают скелеты, обтянутые кожей. По словам соседей этой семьи, в однокомнатной квартире пара живет с двумя детьми и девятью собаками.

В полиции уже начали проверку. А теперь к ним присоединился и комитет по ветеринарии Мурманской области.

- Наши сотрудники выехали в Молочный, где в присутствии владелицы и сотрудника полиции изучили рацион собак и осмотрели их. Было принято решение направить животных на клиническое обследование. Их владелице выдано соответствующее предписание, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Проверка продолжается. Пока делать какие-либо выводы преждевременно - надо дождаться результатов обследования. Однако пользователи соцсетей уже попросили не спешить с выводами и даже нашли объяснение такому виду собак.

- Суке амбуля 13 лет, и у нее онкология. Если ее забрать из семьи, физическому состоянию это не поможет, а стресс только добьет... - уверена Надежда Титова. - Что до второго пса, ему 10 лет и выглядит он просто поджарым, что в его возрасте скорее плюс.

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