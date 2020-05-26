В Первомайском округе Мурманска построят несколько домов за 221 миллион рублей

26 Май 2020 2020-05-26T09:41:39+03:00

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Большие планы у правительства Мурманской области на преображение Больничного городка в столице Заполярья. Здесь собираются построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья.

Но не только этот уголок планируется к застройке. Например, дома хотят возвести на Северном проезде в районе 402 микрорайона. Помимо этого - на улице Бондарная, где сохранилось несколько деревяшек при том, что часть из них снесли, часть сгорела сама, а еще несколько готовят к исчезновению.

Соответствующий конкурс на строительство трех домов на улице Бондарная уже открыт. Общая стоимость работ - 221 миллион рублей. В техническом задании прописано, что дома должны быть до четырех этажей, общая их площадь - 3247,7 квадратных метров. Времени у застройщика, которого выберут в июне этого года, не так много: дедлайн по работе - август 2021 года.

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